Beliebtester Fleischhauer Kärntens: Veldener Betrieb holt sich den Sieg

Velden am Wörthersee

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 14:38 / ©Pexels / makafood

Drei Wochen lang suchte „Falstaff“ die beliebtesten Fleischhauer Österreichs. In der einwöchigen Nominierungsphase hatte jeder die Chance, seine Favoriten zu nennen. Die zehn meistgenannten landeten schließlich in einem Online-Voting. In der Folge konnte man 14 Tage lang für seinen Lieblings-Fleischhauer abstimmen. Nun sind die Stimmen gezählt und die Bundesländer-Sieger stehen fest!

Fleischerei aus Velden holte sich den Kärnten-Sieg

Konkret war es Goritschniggs Fleischerei in Velden am Wörthersee, welche die meisten Stimmen in Kärnten erlangte. Knapp dahinter folgte der Traditionsbetrieb Frierss. Die drittmeisten Stimmen hatte die Fleischerei Stromberger aus Klagenfurt. Bewertet wurde neben der Produktqualität übrigens auch die Beratung sowie die Angebotsvielfalt.

Kärntens Top 10: Goritschniggs Fleischerei, Velden

Frierss, Villach

Stromberger, Klagenfurt

Heitzmann, Seeboden

Butej, Wolfsberg

Hartl, Villach

Cebul, Globasnitz

Libiseller, St. Georgen

Rotter, Klagenfurt

Marcher Fleischwerke, Villach

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2024 um 14:44 Uhr aktualisiert