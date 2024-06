Prozess um Drogenlabor in Graz: Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt

Der Hauptangeklagte soll ein „Drogenlabor“ in Graz betrieben und dort laut Anklage Mephedron und Methamphetamin (Crystal Meth) hergestellt haben. Außerdem wurde ihm vorgeworfen, die Tochter eines Bekannten, die im Drogenrausch war, sexuell missbraucht zu haben. Mitangeklagt war ein rumänischer Komplize, dem Vergewaltigung eines Mannes vorgeworfen wurde. Der Prozessauftakt fand bereits im Frühjahr statt. Die Verhandlung musste jedoch aufgrund eines betrunkenen Zeugen vertagt werden. Heute, 21. Juni 2024, mussten sich die beiden Männer erneut vor Gericht verantworten.

Prozess um Drogenlabor in Graz

Der Angeklagte wurde bereits einmal wegen eines Suchtmitteldelikts verurteilt, noch in der Bewährungsfrist soll er aber das Drogenlabor eröffnet haben. Dazu ließ er sich diverse Chemikalien und die nötige Gerätschaft per Post aus Polen und anderen Ländern kommen. Für die Herstellung der Suchtmittel besorgte ihm sein mitangeklagter „Geschäftspartner“ eine Wohnung, in der er mindestens 1.340 Gramm Mephedron, 307 Gramm Crystal Meth und 20 Gramm Amphetamin hergestellt haben soll, heißt es in der Anklage weiter. „Wir reden von relativ harmlosen Drogen“, war Verteidiger Bernhard Lehofer damals beim Prozessauftakt überzeugt. Seiner Meinung nach habe sein Mandant kein Crystal Meth, sondern eine ähnliche, aber schwächere Substanz hergestellt. Von weitreichenden Kontakten könne auch keine Rede sein: „Er hat im Internet Zeug zusammen gekauft und gekocht“, beschrieb es der Anwalt.

Angeklagte zu Haftstrafen verurteilt

Wie Medien berichten, zeigten sich die beiden Angeklagten in Hinsicht auf die Drogenherstellung geständig, allerdings seien die angeführten Mengen nicht korrekt. Zu den Sexualstraftaten zeigten sich die beiden Männer nicht geständig. Schließlich wurde der Hauptangeklagte zu fünf Jahren Haft und der Komplize zu vier Jahren Haft verurteilt. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. (APA/Redaktion)