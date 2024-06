Kärntner (24) geriet mit Finger in rotierendes Sägeblatt

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 15:03 / ©5 Minuten

Beim Arbeiten an einer Sägebank geriet ein 24-Jähriger am Freitag mit seiner rechten Hand ins rotierende Sägeblatt. In der Folge trennte er sich mehrere Finger teilweise ab. „Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Verletzte zur weiteren Versorgung mit dem Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen“, heißt es seitens der Einsatzkräfte.