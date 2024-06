Masernfall in Linz-Land: Infizierter war bei Fußballspiel

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 15:05 / ©Montage: AdobeStock_22375895/pixabay

Die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land teilt mit: „Am 8. Juni 2024 hat eine unwissentlich infizierte und zwischenzeitlich an Masern erkrankte Person als Zuschauer ein Fußballspiel zwischen der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b und den UVB Oberbank Vöcklamarkt Juniors in Allhaming besucht. Aufgrund der hohen Infektiosität dieser Erkrankung ist es möglich, dass sich Personen, die ebenfalls als Zuschauer an dieser Veranstaltung teilnahmen, mit dem Masernvirus infiziert haben.“

Gesundheitszustand beobachten

Zuschauer des Spiels in Allhaming, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich, sollten ihren Gesundheitszustand überprüfen und gegebenenfalls den Masernimpfstatus aktualisieren. „Sollten bei Ihnen diesbezüglich bis zum 29. Juni 2024 Krankheitszeichen, wie hohes Fieber, trockener Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum auftreten, sollte umgehend die hausärztliche Ordination telefonisch mit Hinweis auf einen möglichen Masernkontakt verständigt und der Kontakt zu anderen Personen gemieden werden“, heißt es abschließend.