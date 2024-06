International gesuchter Drogendealer in Oberösterreich festgenommen

Der 40-Jährige soll im Jahr 2018 in Deutschland Handel mit Suchtmitteln betrieben haben. Nach intensiven Fahndungsermittlungen konnte der gesuchte Mann am 20. Juni 2024 gegen 14.40 Uhr am Traunsee in der Gemeinde Traunkirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich, lokalisiert und festgenommen werden. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Wels wurde der Portugiese in die Justizanstalt Wels überstellt, wo er sich nun in Auslieferungshaft befindet.