Neues Leben kehrt in Spittaler Schlosscafé ein

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 15:26 / ©Stadtgemeinde Spittal an der Drau

Rund um die erfolgreiche Kaffeemarke „Testa Rossa Caffé“ wurde 1998 von Leopold Wedl das Franchise-Konzept der „Testa Rossa Caffébar“ entwickelt. Was mit einer ersten Caffébar in Innsbruck startete, ist mittlerweile zu einem international etablierten Unternehmen angewachsen. Heute findet man Testa Rossa caffébars an insgesamt 35 Standorten. Neu ist jener in Spittal an der Drau, wo seit kurzem das traditionelle Schlosscafé übernommen wurde.

Feierliche Eröffnung in Spittal

Zur feierlichen Eröffnung schauten neben Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) auch Vertreter der Firma Wedl vorbei, die hinter dem „Testa Rossa Caffè“ steht. Köfer bedankte sich bei den neuen Pächtern und wünschte „viel Erfolg bei der Belebung einer der schönsten Lokalitäten weit über die Gemeindegrenzen von Spittal hinaus.“ Der Caffébar-Betrieb mit 40 Sitzplätzen innen und 85 auf der Terrasse bietet unter anderem warme Küche im Mittags- und Abendgeschäft sowie Catering für Veranstaltungen an. „Wir sind stolz, unseren neuesten Standort an dieser außergewöhnlichen Location, die mit viel Tradition verbunden ist, eröffnen zu dürfen“, betont Leopold Wedl, Geschäftsführer der Testa Rossa Caffé GmbH.