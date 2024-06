Erfolgreiche Rohbaubesichtigung beim Projekt Trimenti

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 15:27 / ©5min.at

Das Bauprojekt Trimenti in Villach bietet modernen Wohnraum auf über 2.600 Quadratmetern bei einer herausragenden Lage. Mit Blick auf den Mittagskogel, Dobratsch und Gerlitzen umfasst das Projekt 21 Eigentumswohnungen, darunter Gartenwohnungen, 2- und 3-Zimmerwohnungen sowie drei luxuriöse Penthousewohnungen.

„Die Resonanz auf unser Projekt ist überwältigend“

Das Team von Nageler Immobilien zeigt sich begeistert: „Drei Wohnungen sind noch frei, der Rest ist schon vergeben“ Besonders hervorgehoben wurde das beinahe fertiggestellte Penthouse. „Das Penthaus wird eines der schönsten der Stadt“. Die Übergabe der Wohnungen ist für November geplant. „Die Resonanz auf unser Projekt ist überwältigend. Wir freuen uns, den neuen Eigentümern bald ihre Wohnungen übergeben zu können,“ so das Team weiter.

©5min.at | Die Fertigstellung und Übergabe der Wohnungen ist gegen Ende des Jahres 2024 geplant.

Moderne Architektur und hochwertige Ausstattung

Die Wohnungen zeichnen sich durch moderne Architektur und hochwertige Ausstattung aus. Großzügige Balkone und Terrassen bieten einen einzigartigen Blick auf die umliegende Bergwelt. Eine Tiefgarage und moderne Aufzugsanlagen sorgen für maximalen Komfort. Das Trimenti-Projekt punktet nicht nur durch seine Bauweise und Ausstattung, sondern auch durch seine Lage. Die Richtstraße bietet eine perfekte Anbindung an das Stadtzentrum von Villach sowie an die umliegende Natur, was sowohl städtisches als auch naturnahes Wohnen ermöglicht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2024 um 15:52 Uhr aktualisiert