Traktorunfall: Mann (44) stürzt 60 Meter in die Tiefe

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 15:29 / ©5 Minuten

Gegen 12 Uhr führte ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz Spritzarbeiten im Weingarten durch. Dabei war der Mann mit seinem Traktor unterwegs und geriet im steilen Gelände ins Rutschen. Als er dies bemerkte, versuchte er das Arbeitsgerät abzufangen. Dabei verlor er die Kontrolle über den Traktor und stürzte rund 60 Meter den Hang hinunter. Es kam zur Kollision mit mehreren Weingartenzeilen, wodurch am Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden entstand.

Er konnte sich selbstständig befreien

Der Lenker konnte sich selbständig aus der Fahrerkabine befreien und um Hilfe rufen. Anrainer hörten die Hilferufe und setzten die Rettungskette in Gang. Einsatzkräfte der Feuerwehren Leutschach und Maltschach retteten den Mann aus dem Gelände. Dieser wurde vom Notarzt versorgt und in weiterer Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Südsteiermark nach Wagna eingeliefert.