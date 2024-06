EM: Fan Arena auf Rathausplatz bereit für nächstes Österreich-Spiel

Nach der knappen Niederlage Österreichs gegen Frankreich am vergangenen Montag steht die Fan Arena auf dem Wiener Rathausplatz für das zweite Gruppenspiel bereit. Heute trifft Österreich in Gruppe D auf Polen, und die Spannung versprechende Partie beginnt um 18.00 Uhr. Das Spiel wird live aus Berlin auf eine 100 Quadratmeter große Leinwand vor dem Rathaus übertragen.

Frühe Anreise empfohlen

Das Auftaktspiel am Montag hat gezeigt, wie gut die kostenlose Fan Arena angenommen wird. Bereits 45 Minuten vor Spielbeginn war die Kapazität von rund 14.500 Gästen erreicht, und nachkommende Besucher fanden keinen Einlass mehr. Daher empfiehlt der Veranstalter, die stadt wien marketing gmbh, allen Fußball-Fans, frühzeitig zum Rathausplatz zu kommen. Die Fan Arena öffnet heute bereits um 15.00 Uhr – drei Stunden vor Spielbeginn.

Zugänge und Sicherheitsmaßnahmen

Für Gäste stehen vier Zugänge zur Verfügung: zwei am Universitätsring, einer in der Lichtenfelsgasse und einer in der Felderstraße. Der Veranstalter empfiehlt, den Zugang in der Felderstraße zu benutzen. Aufgrund der hohen Temperaturen und dem frühen Anpfiff bittet die stadt wien marketing gmbh alle Besucher, ausreichend non-alkoholische Getränke zu sich zu nehmen und Kopfbedeckungen zum Schutz vor der Sonne zu tragen.

Verpflegung und Trinkwasser

Am Rathausplatz stehen knapp zwei Dutzend Gastronomen bereit, die Speisen und Getränke anbieten. Zusätzlich sind drei Trinkwasserbrunnen installiert, an denen kostenlos Wasser entnommen werden kann.

Schließung und Wiedereröffnung der Fan Arena

Die Fan Arena wird etwa zwei Stunden nach Beendigung der Begegnung geschlossen, öffnet jedoch am 25. Juni erneut für das Spiel Niederlande gegen Österreich.

Weitere Spiele der Fan Arena auf dem Wiener Rathausplatz