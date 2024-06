Größter Photovoltaik-Park Österreichs vor Vollbetrieb

Der größte Photovoltaik-Park Österreichs in Nickelsdorf, Bezirk Neusiedl am See, steht kurz vor dem Vollbetrieb. Mit einer beeindruckenden Leistung von rund 118 Megawatt wird die Anlage in wenigen Wochen vollständig in Betrieb genommen, wie die Burgenland Energie auf APA-Anfrage mitteilte. Der erste Abschnitt, Nickelsdorf Nord, ist mit einer Leistung von 42 Megawatt bereits seit Herbst 2023 in Betrieb. Der zweite Abschnitt mit einer Leistung von 76 Megawatt speist ebenfalls schon seit einiger Zeit im Probebetrieb Strom ins Netz. Diese Anlage ist die erste in Österreich mit einer Leistung von über 100 Megawatt – die bisher größte Photovoltaikanlage stand mit 24 Megawatt am Flughafen Wien.

Hybridpark aus Windkraft und Photovoltaik

In Nickelsdorf wird die PV-Anlage als Hybridpark betrieben, der sowohl Windkraft als auch Photovoltaik nutzt. Sie ist mit dem Windpark in Nickelsdorf zusammengeschaltet, was laut Burgenland Energie den Vorteil hat, dass der bestehende Netzanschluss gleichmäßiger ausgelastet wird.

Energiegemeinschaft in Nickelsdorf

In Nickelsdorf, einer Gemeinde mit 1.800 Einwohnern, haben sich bisher 400 Haushalte für die Energiegemeinschaft angemeldet, wie Bürgermeister Gerhard Zapfl (SPÖ) gegenüber dem ORF Burgenland bestätigte.

Ein Leuchtturmprojekt für erneuerbare Energien

Georg Waldner, CEO von ImWind, betont die Bedeutung des Projekts: „Der Solarpark Nickelsdorf ist ein echtes Leuchtturmprojekt, welches die Synergien der Solar- und Windkraft aufzeigt. Durch die Nutzung solcher Hybridlösungen können wir nicht nur rascher unsere heimische Energieversorgung sichern, sondern auch ohne zusätzlichen Netzausbau die notwendige erneuerbare Stromerzeugung ausbauen und effektiv zur Erreichung der österreichischen Klimaziele beitragen.“