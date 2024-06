Austria Klagenfurt verstärkt sich gleich doppelt

Mit Ben Bobzien (am Ball, im Dress des FSV Mainz 05) wechselt ein deutscher Junioren-Teamspieler leihweise nach Klagenfurt.

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 16:45 / ©FSV Main 05

Offensiv-Allrounder Ben Bobzien ist aktueller deutscher Junioren-Teamspieler und wechselt für die Saison 2024/25 auf Leihbasis vom deutschen Erstligisten FSV Mainz 05 nach Waidmannsdorf. „Wir haben uns schon vor einiger Zeit intensiv mit Ben Bobzien beschäftigt, seine Entwicklung genau verfolgt und sind sehr froh, dass es jetzt mit dem Wechsel geklappt hat. Er ist ein junger, hungriger Bursche, schnell und trickreich, der variabel eingesetzt werden kann. Wir sind absolut davon überzeugt, dass er mit seinem Profil perfekt zu uns passt“, sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

„Bin überzeugt, dass wir eine gute Rolle spielen werden“

„Die Bundesliga in Österreich ist ein starker, ausgeglichener Wettbewerb. Ich freue mich sehr, dass ich mich mit der Austria Klagenfurt weiter auf dieser Bühne präsentieren darf“, so Bobzien. Für ihn sei es der nächste Schritt in seiner Karriere. Der 21-Jährige sei zudem überzeugt, „dass wir eine gute Rolle spielen werden“.

Philipp Wydra wechselt an den Wörthersee

Mit Mittelfeld-Mann Philipp Wydra haben die Klagenfurter dann gleich noch einen weiteren Sommer-Neuzugang bekanntgegeben. Wydra wechselt vom Bundesliga-Konkurrenten Rapid Wien nach Klagenfurt und bekommt ebenfalls einen Vertrag auf Leihbasis für die kommende Saison. Zudem sicherten sich die Violetten auch eine Kaufoption auf den U21-Teamspieler. „Mit Philipp Wydra bekommen wir einen Spieler dazu, der technisch und taktisch sehr gut ausgebildet wurde, der kreativ ist und die Fähigkeit hat, den Rhythmus zu bestimmen“, so Gorenzel.

„Ich musste nicht lange überlegen“

„Als die Anfrage aus Klagenfurt kam, musste ich nicht lange überlegen. Der Verein hat sich nach dem Aufstieg vor drei Jahren großartig entwickelt und in der Bundesliga etabliert“, erzählt Wydra. Er sei dankbar für die Chance und wolle „alles geben, um sie zu nutzen und der Mannschaft zu helfen“.