Moped Fahrer fährt der Polizei davon und stürzt: Anzeige

Beim Versuch das Fahrzeug anzuhalten, entzog sich der Lenker der Anhaltung und fuhr mit dem Kleinmotorrad in Richtung Bahnhof Schwechat weiter. Bei der Nachfahrt wurden mehrere Verwaltungsübertretungen festgestellt. Der Lenker missachtete rote Ampeln und befuhr einen Geh- und Radweg. Außerdem trug er bei seiner Fahrt keinen Sturzhelm und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit.

Der Lenker kam zu Sturz

In der Schmidgasse dürfte der Fahrzeuglenker eine Baustelle übersehen haben und kam in diesem Bereich zu Sturz. Als die einschreitenden Polizistinnen und Polizisten dem Lenker zur Hilfe kommen wollten, setzte dieser seine Fahrt mit dem Kleinmotorrad erneut fort.

Wenig später kam der Fahrzeuglenker zur Unfallstelle zurück. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle verweigerte er die Durchführung eines Alkomattests und konnte sich nicht ausweisen. Der 22-jährige Mann aus Wien wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden-Mödling verbracht. Dem Lenker wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.