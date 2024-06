31,7 Grad: Saharastaub trübt den Sommerbeginn in Kärnten

Saharastaub hat heute den Sommerbeginn in Kärnten ganz schön getrübt.

So warm war es

Saharastaub hat heute den Sommerbeginn in Kärnten ganz schön getrübt.

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 17:26 / ©5 Minuten

Ganz die angekündigten 36 Grad hat es heute in Kärnten dann doch nicht gegeben. Während Saharastaub den ganzen Tag über den Sonnenschein getrübt hat, sind die Temperaturen vor allem in Oberkärnten aber dennoch deutlich über die 30 Grad-Marke gestiegen, die höchsten Temperaturen waren dabei am frühen Nachmittag verzeichnet worden.

In Hermagor war es am wärmsten

Am wärmsten war es heute in Hermagor mit 31,7 Grad, wie die „Österreichische Unwetterzentrale“ berichtet. Gleich dahinter folgt mit Kötschach Mauthen ebenfalls ein Ort im Westen Kärntens – dort hatte es immerhin noch 31,6 Grad. Ebenfalls den 30er geknackt haben Dellach im Drautal (30,7 Grad), Weitensfeld (30,4 Grad) und Obervellach (30,1 Grad), wie auch bei der „GeoSphere Austria“ zu sehen war. Viele weitere Orte waren immerhin noch knapp dran am 30er.