Schwer verletzt: Kärnten-Urlaub endet für 68-Jährigen im Krankenhaus

Bezirk Spittal an der Drau

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 17:34

Heute Nachmittag, gegen 14.45 Uhr, war ein 68-jähriger Urlauber aus Oberösterreich mit seinem Mountainbike auf einer Schotterstraße in Techendorf (Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten) unterwegs. Aus eigenem Verschulden, wie die Polizei nun berichtet, ist er dann zu Sturz gekommen und hat sich bei diesem schwer am Oberkörper und Kopf verletzt – Helm hatte er keinen getragen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen.