Stundenlanges Telefonat: Betrüger nimmt Kärntnerin tausende Euro ab

Heute Vormittag, am 21. Juni gegen 9.45 Uhr, wurde eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau von einem Unbekannten angerufen. Dieser hat sich bei ihr als Mitarbeiter eines Bezahldienstes ausgegeben und der Frau gesagt, dass ihr Konto angeblich gehackt worden sei. Ein unbekannter Geldbetrag sei ihm zufolge auf ein indisches Konto überwiesen worden.

Kärntnerin installiert zwei Apps

Das Gespräch, das sich daraufhin entwickelte, dauerte mehrere Stunden lang. In diesem überzeugte der Mann die 52-Jährige davon, dass sie zwei Apps auf ihrem Smartphone installieren soll, um ihm Fernzugriff zu gewähren. In der Folge überwies der Unbekannte drei Mal Geld auf ein estnisches Konto, was die Frau mittels TAN-Code bestätigte. Anschließend brach sie das Gespräch ab, ihr ist ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.