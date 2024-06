Graz feiert: 170 Jahre Oberlandesgericht und 130 Jahre Justizpalast

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 18:13 / ©OLG Graz

Hochrangige Vertreter aus Justiz und Politik würdigten die lange Geschichte und beleuchteten aktuelle Herausforderungen der Justiz.

Stark und widerstandsfähig

In seiner Ansprache betonte der Präsident des Oberlandesgerichts, Michael Schwanda, die steigende Inanspruchnahme der Gerichte und die Herausforderungen im Personalbereich. Justizministerin Alma Zadić hob die Bedeutung einer starken und widerstandsfähigen Justiz hervor und dankte dem Präsidenten des OLG Graz für seine Initiative.

Erinnerung an historische Meilensteine

Zahlreiche prominente Gäste, darunter die Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs und des Obersten Gerichtshofs, nahmen an der Veranstaltung teil. Sie unterstrichen die Notwendigkeit, die Justiz mit den notwendigen Ressourcen auszustatten, um den Rechtsstaat zu schützen. Der Festakt erinnerte auch an historische Meilensteine und an die erste Frau im Richteramt des OLG Graz, die vor genau 50 Jahren ernannt wurde.