Schwerer Unfall bei Erntearbeiten in Volders: Lenker übersah Kollegen

Am 21. Juni 2024, gegen 13.50 Uhr, wurden Erntearbeiten auf einem Gemüsefeld in Volders durchgeführt. Nach Beendigung der Arbeiten fuhr ein 25-jähriger Türke mit einem LKW (Pritschenwagen) auf dem Feld rückwärts in Richtung Süden und übersah dabei einen 46-jährigen Nordmazedonier, der mit dem Rücken zum Wagen stand. Der 46-Jährige stürzte und kam unter dem Fahrzeug zu liegen. Weitere Mitarbeiter konnten den Verletzten unter dem Fahrzeug hervorziehen und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der Arbeiter mit Verletzungen unbestimmten Grades im Brust-, Bauch- und Hüftbereich mit dem Hubschrauber „C1“ in die Klinik Innsbruck geflogen.