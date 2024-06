Fahrradunfall: 84-Jähriger ohne Helm verletzt sich schwer

Am 21. Juni 2024, gegen 11:45 Uhr, fuhr ein 84-jähriger Österreicher mit seinem City E-Bike vom Dorfzentrum Brixen im Thale kommend auf der Gemeindestraße in Richtung Westendorf. Der Mann trug eine Schildkappe und keinen Fahrradhelm. Während der Fahrt verlor er aufgrund des Windes die Schildkappe und bremste sein Fahrrad stark ab. Das Fahrrad überschlug sich und der 84-Jährige fiel über den Fahrradlenker nach vorne und stürzte auf den Boden. Er erlitt durch den Aufprall schwere Kopfverletzungen. Weitere Verkehrsteilnehmer verständigten den Notruf und leisteten sofort Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber „C4“ in das Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen. Während der Unfallaufnahme war die Ortsdurchfahrt komplett gesperrt und es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Im Einsatz standen die Rettung Westendorf, der Notarzthubschrauber C4,die Feuerwehr Brixen im Thale sowie zwei Polizeistreifen.