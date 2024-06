Tragisch: Crash zweier Motorräder fordert ein Menschenleben

Zu einem tödlichen Motorradunfall kam es am 21. Juni, gegen 10 Uhr, auf der Thomataler Landesstraße (L 225) in Ramingstein. Ein 58-jähriger Motorradlenker aus dem steirischen Bezirk Murtal fuhr von Ramingstein kommend Richtung Thomatal. In einer langgezogenen Linkskurve geriet er aus unbekannter Ursache auf das rechte Straßenbankett und streifte einen Straßenpflock. Das Fahrzeug stürzte und schlitterte in eine entgegenkommende Motorradgruppe von sieben Personen. Der vierte Lenker in der Gruppe, ein 63-Jähriger aus dem deutschen Landkreis Rottal-Inn, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Während der 58-Jährige noch am Unfallort verstarb, wurden seine 58-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus dem Bezirk Murtal) und der 63-jährige Deutsche in die Krankenhäuser nach Tamsweg bzw nach Salzburg gebracht. An beiden Motorrädern entstand Totalschaden. Die Landesstraße musste für zwei Stunden komplett gesperrt werden. Von der Feuerwehr Ramingstein waren sechs Fahrzeuge und 28 Einsatzkräfte vor Ort.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2024 um 18:53 Uhr aktualisiert