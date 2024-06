Warum sich junge Menschen kein Eigenheim mehr leisten können

Im Zuge eines Spatenstichs des Wohnprojektes LIARA in Villach steht Folker Schabkar, Geschäftsführer der FSF Immobilien GmbH, im Fokus. 5 Minuten hat in einem Gespräch mit dem, über einem Jahrzehnt, erfahrenen Bauträger nach Antworten gesucht: Warum können sich so viele junge Menschen keine Immobilie mehr leisten?

Immobilien unerreichbar?

„Leistbares Wohnen in schöner Architektur ist unser Ziel – trotz steigender Grundstücks- und Baupreise“, sagt Schabkar. Doch die Realität sieht anders aus. Für viele junge Menschen bleibt der Traum vom Eigenheim unerreichbar. „Die Preise von Grundstücken haben sich verdoppelt, die Baupreise sind in den letzten Jahren über 30 Prozent gestiegen. Das sind Kosten, die sich im Verkaufspreis niederschlagen,“ erklärt der Geschäftsführer. Früher konnte man sich mit einem soliden Einkommen eine Wohnung leisten, doch heute sind die Preise explodiert und für viele nicht mehr bezahlbar.

Ein Hindernis für junge Käufer?

Die strengen Vorgaben der KIM-Verordnung* erschweren es jungen Käufern zusätzlich, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen. „Die KIM-Verordnung macht es jungen Wohnungssuchenden beinahe unmöglich, ihre erste Eigentumswohnung zu kaufen,“ betont Schabkar. Diese Richtlinie, die zur Vergabe von Finanzierungen für Wohnimmobilien erlassen wurde, passe nicht mehr zur aktuellen Zinslandschaft. „Die Zinsentwicklung hat sich gewaltig verändert und beeinflusst die Finanzierbarkeit von Wohnraum,“ fügt er hinzu.

Bauträger oft als „Schuldige“ gesehen

Bauträger stehen heute oft in der Kritik der Öffentlichkeit. „Mir ist aufgefallen, dass das öffentliche Bewusstsein sich stark geändert hat,“ so der 40-jährige Geschäftsführer. „Es wird viel über die hohen Immobilienpreise gesprochen, aber nicht über die steigenden Grundstücks- und Baukosten.“ Bauträger werden oft als Schuldige für die hohen Preise gesehen, doch Schabkar verteidigt sich: „Am Ende ist ein Bauträger ein Unternehmen, das wirtschaftlich arbeiten soll, genau wie jede andere Branche.“ Die steigenden Kosten für Grundstücke, Materialien und Löhne machen es schwierig, günstige Wohnungen zu bauen.

„Der Markt wird sich erholen“

Trotz aller Herausforderungen bleibt Schabkar optimistisch. „Der Markt wird sich erholen. Diejenigen, die ordentlich arbeiten und gute Qualität liefern, werden bleiben,“ prognostiziert er. „In allem Negativen steckt etwas Positives. Die letzten Jahre haben unseriöse Mitbewerber aussortiert.“ Er glaubt, dass es immer noch eine Nachfrage nach Wohnraum gibt und dass sich der Markt stabilisieren wird, wenn sich die Bedingungen verbessern.

©5min.at | Laut Schabkar wird sich der Immobilien-Markt erholen.

Das ist das Projekt LIARA

Bauträger sind somit an der KIM-Verordnung, sowie auch an die steigenden Kosten für Grundstücke, Materialien und Löhne gebunden – was es schwer macht den Verkaufspreis niedrig zu halten. Trotzdem hat FSF Immobilien ein Ziel: FSF Immobilien fokussiert sich mit großer Freude auf Villach. Ihr Anspruch ist es leistbares Wohnen in schöner Architektur an die richtigen Stellen zu bringen. Und das wollen sie auch mit ihrem neuen Projekt erreichen: „Das besondere am Projekt LIARA ist die Lage: Eine grüne Oase in der Stadt, leise und naturnah, ohne auf die Annehmlichkeiten der Stadt verzichten zu müssen,“ beschreibt er. Mit 44 Wohnungen, Photovoltaikanlagen und Fernwärme setzt Schabkar auf ökologische und nachhaltige Lösungen.

©5min.at | Das Projekt LIARA setzt auf ökologische und nachhaltige Lösungen.