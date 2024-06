Kaltfront zieht ein: Auf Sonne folgen Gewitter und Regen

Vor allem in der Nacht auf Samstag und am Sonntag sind Gewitter und Regenschauer in Kärnten möglich.

„Traum-Hochdruckwetter wird es am Wochenende in Kärnten nicht geben“, erklärt Meteorologe Alexander Hedenig von der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Immerhin etwas Positives hat das Ganze dann doch: „Die einziehende Kaltfront wird in der Nacht auf Samstag den Saharastaub ausräumen“, so Hedenig.

In Nacht auf Sonntag kann es überall in Kärnten regnen

Bereits in der Nacht auf Samstag sind in Kärnten jedenfalls einzelne Gewitter möglich, spätestens in der ersten Nachthälfte in der Nacht auf Sonntag kann es dann überall in Kärnten regnen, lokale Gewitter sind ebenfalls möglich. Davor wird es am Sonntag aber noch einmal richtig schön sommerlich mit Temperaturen von bis zu 28 Grad und wohl wieder strahlend blauem Himmel.

Am Sonntag klart es im Tagesverlauf etwas auf

„Sonntagmorgen haben wir dann viele Wolken, zeitweise regnet es auch. Der Sonntag wird generell unbeständig. Erst im Laufe des Nachmittags lösen sich die Wolken von Osten her auf, es kommt dann eventuell auch noch zur ein oder anderen Sonnenstunde“, weiß der Meteorologe. Der bessere Tag, um etwas im Freien zu unternehmen, sei aber in jedem Fall der Samstag. An diesem Tag müsse man allerdings die Schauergefahr beachten. Am Sonntag würden die Temperaturen auf 24 Grad absinken, am Montag dürfte es dann aber wieder etwas wärmer werden.

Wochenstart wird sonnig – aber nur kurz

Ein Ausblick in die neue Woche verrät nämlich: „Der Montag wird wieder sehr sonnig mit Temperaturen von bis zu 26 Grad. Da wird es dann wohl auch trocken bleiben“, so Hedenig. Aber: „Bereits am Dienstag wird die Luftmasse wieder etwas labiler, lokale Regenschauer werden entstehen. Ähnlich sieht es auch am Mittwoch aus.“durchziehen, ansonsten bis zum Abend ruhig und halt bewölkt mit Saharastaub