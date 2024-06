Nikolaus-Harnoncourt-Park eröffnet: Ein grünes Juwel für Graz

Am Donnerstag, dem 20. Juni wurde der Nikolaus-Harnoncourt-Park in der Smart City Graz mit einem großen Fest eröffnet. Die 5.500 Quadratmeter große Anlage bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, darunter 71 Bäume, Spiel- und Landschaftsrasen, Sitzgelegenheiten, einen Trinkbrunnen und ein Wasserspiel. Der Park ehrt den 2016 verstorbenen Grazer Musiker Nikolaus Harnoncourt, was sich auch in der musikalischen Gestaltung der Feier widerspiegelte. Die Brass-Combo BlechReiz sorgte für musikalische Highlights. Politik und Bevölkerung feierten gemeinsam diesen neuen Erholungsort.