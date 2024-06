Polizeihubschrauber über Villach: „Wir suchen nach einem Vermissten“

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 20:43 / ©life.style.burn

„Der Polizeihubschrauber kreist in Möltschach seit einigen Minuten umher“, heißt es etwa von einer Leserin. Viele weitere Leser fragten bei uns nach, was es mit dem tief fliegenden Hubschrauber in Villach auf sich habe. Stephan Brozek vom Stadtpolizeikommando Villach erklärt gegenüber 5 Minuten: „Es wird nach einem abgängigen, dementen Mann gesucht.“

Einsatz läuft noch

Der Vermisste – er ist 82 Jahre alt – sei das letzte Mal um 15 Uhr gesehen worden, erklärt Brozek weiter. Im Einsatz stehen zwei Diensthundestreifen, drei Streifen vom Stadtpolizeikommando Villach und eben der Polizeihubschrauber. Der Einsatz läuft zur aktuellen Stunde noch. Weitere Informationen folgen.