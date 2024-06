Schwer verletzt: Motorrad kollidiert mit entgegenkommenden Auto

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 20:57 / ©5 Minuten

Gegen 16 Uhr fuhr der 26-jährige Niederösterreicher aus dem Bezirk Neunkirchen mit seinem Motorrad auf der LB72 von Birkfeld kommend in Fahrtrichtung Strallegg. Aus bislang unbekannter Ursache dürfte er in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahn geraten und in weiterer Folge mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert sein.

Schwer verletzter Motorradfahrer

Die 49-jährige Auto-Lenkerin aus dem Bezirk Weiz erlitt leichte Verletzungen. Der 26-Jährige hingegen erlitt schwere Verletzungen, wurde von der eintreffenden Streife erstversorgt und nach weiterer notärztlicher Versorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.