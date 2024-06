Samstag startet verbreitet sonnig – doch dann kommen Gewitter

Der Samstag startet in Kärnten verbreitet sonnig, ehe am Nachmittag dann Gewitter kommen.

Der Samstag startet in Kärnten verbreitet sonnig, die Wolken lockern in der Früh rasch auf. „Am Nachmittag bilden sich wieder größere Quellwolken und folglich kommt es zu einzelnen kräftigen Regenschauern und Gewittern“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Am Abend wird dann auch den Osten erwischen und es kommt zu teils gewittrigen Regenschauern. Die Tageshöchstwerte erreichen in Kärnten noch einmal bis zu 29 Grad.