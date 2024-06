Wechselhaftes Wetter am Samstag: Sonne im Osten, Regen im Westen

Der Samstag beginnt in den Ostalpen und im östlichen Flachland mit dichten Wolken und den letzten Regenschauern der Nacht. Im Laufe des Tages beruhigt sich das Wetter im Osten deutlich und bis zum Abend zeigt sich dort häufig die Sonne. „Anders sieht es im Westen und Süden aus: In Tirol, Vorarlberg, Salzburg und südlich des Alpenhauptkamms ziehen nachmittags wieder Wolken auf und bringen verbreitet Regenschauer“, so die Prognose von GeoSphere Austria. An der Grenze zu Italien und Slowenien sind auch Gewitter möglich.

Bis zu 28 Grad

Der Wind weht anfangs mäßig bis lebhaft aus West bis Nord, lässt aber im Laufe des Nachmittags nach. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen 11 und 22 Grad, tagsüber erreichen sie von West nach Ost 20 bis 28 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.06.2024 um 21:47 Uhr aktualisiert