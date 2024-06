Wetter in Wien: Sonnig und freundlich nach anfÃ¤nglichen Schauern

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 21:44 / ©5 Minuten

Der Samstag beginnt mit den letzten nächtlichen Restwolken und vereinzelten Regenschauern. Doch bereits im Laufe des Vormittags beruhigt sich das Wetter deutlich, und die Sonne kommt häufiger zum Vorschein. Der Wind weht bis in den Nachmittag hinein mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest, schwächt sich aber im weiteren Tagesverlauf ab. „Die Temperaturen starten am Morgen bei rund 20 Grad und steigen tagsüber auf angenehme 27 Grad“, so die Prognose von GeoSphere Austria.