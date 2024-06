In Völkermarkt wird ein Gymnasium abgerissen – und alle sind da

Viele Personen haben sich die Abrissparty in Völkermarkt nicht entgehen lassen.

Viele Personen haben sich die Abrissparty in Völkermarkt nicht entgehen lassen.

Veröffentlicht am 21. Juni 2024, 21:50 / ©5 Minuten

Wie ein Lokalaugenschein zeigt, waren zahlreiche „Gäste“ bei der Abrissparty des Völkermarkter Alpe-Adria-Gymnasiums mit dabei. Immerhin finden heute 33 Klassentreffen statt, weil alle noch einmal ihre alte Schule sehen wollten. Die Schule weicht für die kommenden zwei Jahre nämlich einer Containerschule, sie wird abgerissen. „Der Abriss beginnt mit der ersten Ferienwoche, die Schule wird dabei komplett abgerissen“, erzählt ein Lehrer gegenüber 5 Minuten.

Auch Public Viewing durfte nicht fehlen

Da die Abrissparty zufällig genau an jenem Tag stattgefunden hatte, an dem Österreich gegen Polen gespielt hat, durfte natürlich auch ein Public Viewing in einem Klassenraum nicht fehlen. Lara Elpelt, Lehrerin für Chemie und Biologie, freut sich jedenfalls schon „auf eine modernere Ausstattung, auf Methodenvielfald im Unterricht, auf bessere Whiteboards, auf eine Klimaanlage, mehr Außenaufenthaltsbereiche und auf mehr Grünraum“.

Containerschule moderner als aktuelle Schule?

Am meisten vermissen wird die Lehrerrunde rund um Anja Labak, Anna Hacker und Ralf Tscheru, dass man nicht Stiegen steigen musste. Am meisten freuen werden sie sich, wie auch Elpelt, auf Lernorte im Freien und auf einen neuen Turnsaal. Die Stimmung bezüglich der künftigen Containerschule ist jedenfalls auch optimistisch: „Es gibt eine Klimaanlage und die Klassen sind größer.“ Kurioserweise dürfte die Containerschule damit sogar moderner sein als die aktuelle Schule.