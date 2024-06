Ein Mix aus Sonnenschein und Schauern in der Steiermark

Der Samstag startet vielerorts recht sonnig und trocken. Die Kaltfront hat die Luft deutlich aufgefrischt, und so können wir uns am Vormittag auf angenehmes Wetter freuen. Es wird eine willkommene Erholung von den schwülen Tagen zuvor sein. Bereits am Nachmittag und insbesondere gegen Abend nehmen die Niederschläge wieder zu. Regenschauer werden häufiger, und in den südwestlichen Regionen der Steiermark können auch Gewitter auftreten.

Temperaturen: Ein leichter Rückgang

Die Temperaturen werden im Laufe des Tages angenehm bleiben. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 14 und 22 Grad. Bis zum Nachmittag werden Höchstwerte zwischen 22 Grad im Norden und 28 Grad im Süden erwartet.