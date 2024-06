Wilde Verfolgungsjagd auf A12: Erst Unfall stoppte flüchtenden Fahrer

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 06:22 / ©5 Minuten

Aufgrund mehrerer Verwaltungsübertretungen entlang der Schönberg Galerie auf der A13 ist der 33-jährige Autofahrer am Freitagabend ins Visier der Polizeistreife geraten. Im Bereich der Autobahnausfahrt Innsbruck-Ost versuchten die Beamten schließlich, den Mann anzuhalten. Dieser begab sich dafür zunächst auf den Verzögerungsstreifen. „Im letzten Moment wechselte er jedoch wieder auf den ersten Fahrstreifen der A12 und unternahm einen Fluchtversuch“, schildern die Polizisten.

Wilde Verfolgungsjagd endete mit Unfall

Aufgrund der viel zu hohen Geschwindigkeit verlor der Mann auf Höhe der Ausfahrt Hall-West schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. „Der Wagen rutschte in der Folge zuerst mit dem Heck auf das Straßenbankett, geriet schließlich vollständig darauf und überschlug sich mehrere Male“, so die Beamten. Der Lenker wurde mit Verletzungen in die Unfallambulanz der Klinik Innsbruck eingeliefert.