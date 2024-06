„The Voice“-Finalistin kommt für Auftritt nach Villach

Emely Myles heizt euch am 26. Juni 2024 in Villach ein.

Emely Myles heizt euch am 26. Juni 2024 in Villach ein.

Noch bis 25. Juni läuft das Grill & BBQ Festival am Unteren Kirchenplatz in Villach. Doch das Stadtmarketing Villach hat bereits die nächsten Highlights im Gepäck! Unter anderem wird Emely Myles am 26. Juni 2024, ab 19 Uhr für Stimmung am Hauptplatz sorgen. Mit ihrer fulminanten Stimme schaffte es die Wahl-Unterkärntnerin 2023 zusammen mit ihrem Coach Ronan Keating bis ins Finale von „The Voice of Germany“.

Kunstvolle Werke aus gebrannter Erde

Wer es hingegen lieber ruhiger mag, kann zwischen dem 26. und 29. Juni 2024 am Rathausplatz und dem Kirchenplatz vorbeischauen. Dort geht nämlich der Alpe-Adria-Keramikmarkt über die Bühne. Internationale Aussteller preisen ihre kunstvollen Werke aus gebrannter Erde an. Von modernem Geschirr über Gartenkeramik und künstlerischen Objekten ist für jeden Geschmack etwas dabei.