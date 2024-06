Erweitertes Angebot für Steirer mit Blindheit oder Sehbehinderung

Stellen dir vor, du sollst aus einem Krug ein Glas Wasser einschenken. Oder dir ein Stück Fleisch anbraten. Kein Problem? Für Menschen mit einer Sehbehinderung oder gar Blinde sind solche Alltagshandlungen jedoch große Herausforderungen.

Spezialtraining wird nun angeboten

Es ist zwar ein Segen, dass wir immer älter werden, aber gerade im Alter treten Augenerkrankungen verstärkt auf, die einem das Leben plötzlich ganz schön schwer machen. So leben allein in der Steiermark rund 60.000 Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung. Wenn das Augenlicht schwächer wird, ist das Beratungszentrum des Odilien-Instituts in Graz schon lange die Anlaufstelle für Antworten, die die Klienten mit Rat und Tat unterstützen. Mit einem Spezialtraining für „Orientierung & Mobilität (O&M)“ und „Lebenspraktische Fertigkeiten (LPF)“ bietet das Odilien-Institut aber ab sofort ein neues Programm an – und das erstmals auch extern für alle Steirerinnen und Steirer, die bisher ohne jede Betreuung auskommen mussten.

©Odilien-Institut Graz/kk Hier handelt es sich um einen taktilen Stadtplan.

Das Ziel des Trainings

Dabei geht es unter anderem darum, dass man sich in den eigenen vier Wänden, beim Weg zum Geschäft ums Eck, aber auch über weitere Strecken wieder gut zurechtfindet. Oder sich eben ohne Malheur ein Glas Wasser einschenken, wieder kochen, waschen oder bügeln kann. Dazu erfährt man im Beratungszentrum des „Odi’s“ auch alles über die technischen Hilfsmittel, die das Leben wieder lebenswerter machen. Die Experten des Odilien-Instituts stehen ab sofort für diese Trainings zur Verfügung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2024 um 07:07 Uhr aktualisiert