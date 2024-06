Pörtschach: Florian Pacher bleibt FPÖ-Ortsparteiobmann

Am Donnerstag fand der Ortsparteitag der Freiheitlichen in Pörtschach statt.

Im Rahmen des Ortsparteitages wurde Ortsparteiobmann Florian Pacher am Donnerstag in seiner Funktion bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wurden die Gemeinderäte Dieter Mikula, Renate Haider und Harald Korak gewählt. FPÖ-Bezirksparteiobmann Seppi Krammer gratulierte Pacher zur Wiederwahl.

Weiterentwicklung der Ortsgruppe forciert

Pacher selbst bedankte sich bei den zahlreichen Mitgliedern, welche sich im Gasthaus „Zocklwirt“ einfanden. In seinem Bericht ging er auf die konstruktive Oppositionspolitik in der Gemeinde ein und verwies auf „über 200 freiheitliche Initiativen im Gemeinderat, mit denen die FPÖ bereits vielfach positive Veränderungen in Pörtschach bewirken konnte.“ Parallel wurde auch die Weiterentwicklung der Ortsgruppe in den letzten Jahren forciert und „so konnte etwa die Zahl der Mitglieder verdoppelt werden“, freute sich Pacher über den wachsenden Zuspruch.