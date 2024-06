Einsatz: Transporter brannte lichterloh

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht auf Samstag ein Transporter in Brand geraten. Die Polizei und die Stadtfeuerwehr Kapfenberg wurden alarmiert. Die Florianis berichten: „Der Brand wurde unter Atemschutz mittels C Rohr gelöscht. Um in den Innenraum zu gelangen, musste die Türe mit einem hydraulischen Rettungsgerät geöffnet werden.“

©Stadtfeuerwehr Kapfenberg | In der Nacht rückten die Florianis der Stadtfeuerwehr Kapfenberg zum Einsatz aus. ©Stadtfeuerwehr Kapfenberg | Ein Transporter musste gelöscht werden. ©Stadtfeuerwehr Kapfenberg | Mit hydraulischem Rettungsgerät und C Rohr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.