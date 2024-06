Fußball-EM: „Szenekundige“ Polizisten aus Österreich vor Ort

Am Foto: Kathrin Horn, Leiterin des Polizeikontingents, Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser, Österreichs Innenminister Gerhard Karner und ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer (v.l.)

Mit 3:1 hat Österreich das zweite EM-Gruppenspiel gegen Polen gewonnen – 5 Minuten berichtete. Mitgefiebert haben auch Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und die deutsche Innenministerin Nancy Faeser (SDP). Im Vorfeld haben sie sich bei den österreichischen Polizistinnen für ihren Einsatz bei der Fußball-Europameisterschaft in Berlin bedankt.

„Szenekundige Beamte“ aus Österreich vor Ort

Faeser: „Die Sicherheit der Fußball-Europameisterschaft bei uns im Land hat oberste Priorität. Dass 580 internationale Polizeikräfte gemeinsam mit unseren deutschen Beamtinnen und Beamten im Einsatz sind, ist ein starkes Signal […].“ Die Polizisten aus Österreich dienen als Anlaufstelle für die österreichischen Fans und unterstützen die deutschen Behörden. Über 20 kommen aus dem Streifendienst, davon sind etwa die Hälfte „szenekundige Beamte“, also in der Kommunikation mit Fußballfans speziell ausgebildet. Das Kontingent der uniformierten Polizisten wird von Oberstleutnant Kathrin Horn aus Kärnten geleitet, die früher selbst in der österreichischen Frauen-Bundesliga als Spielerin aktiv war. Dazu sind auch Hundeführer den deutschen Sicherheitsbehörden zugeteilt.

Karner zu Besuch bei der österreichischen Polizei

Innenminister Karner: „Bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland zeigt nicht nur unser Nationalteam einen starken Auftritt. Die Polizistinnen und Polizisten aus Österreich tragen mit ihrer Leistung zur Sicherheit dieser Großveranstaltung bei und sorgen für ein friedliches und gelungenes Fußballfest. Bei ihrem Einsatz arbeiten sie mit ihren deutschen Kollegen Hand in Hand und setzen damit die traditionell gute und enge Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheit fort.“

Taskforce für Fußball-EM eingerichtet

Vom Innenministerium wurde unter Beiziehung des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA), des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) und der Sports Media Austria (SMA) zudem eine Taskforce eingerichtet. Aufgrund der Erfahrungen als Gastgeber der Fußball-Europameisterschaft 2008 nahmen österreichische Behörden eine Schlüsselrolle bei den internationalen sicherheitspolizeilichen Vorbereitungen ein und sind wichtiger Partner für die deutschen Behörden. Leiter der Taskforce, Günther Marek: „Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten läuft seit Beginn der Fußball-Europameisterschaft hervorragend. Die Kooperation mit den deutschen Behörden ist von Professionalität und Kollegialität geprägt. Es ist eine große Freude, im Zuge der Taskforce mit einem so großartigen Team zusammenzuarbeiten.“