Wiener ÖVP fordert Hitzeschutz für Obdachlose

„Obdachlose müssen in menschenunwürdigen Zuständen leben und dazu könne die Hitze im Sommer so gefährlich werden, wie die Kälte im Winter“, so Mahrer. Die Stadt unternehme „nichts, oder zu wenig“. Es fehle ein Angebot analog zum Wärmepaket im Winter, Coole-Zonen wie etwa in städtischen Büchereien seien in dem Zusammenhang nicht zielführend.

Hitzeschutz für Obdachlose gefordert

Mahrer präsentierte ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Situation für Betroffene sowie Obdachlose. Die darin enthaltenen Forderungen umfassen ganzjährige Unterbringungsplätze, deren genaue Übersicht und aktive Bewerbung, ein tagesaktuelles Monitoring von Obdachlosen im öffentlichen Raum und eine Aufstockung von Sozialarbeitern. Außerdem solle sich die Stadt stärker mit Hilfseinrichtungen wie der Caritas vernetzen und die gesundheitliche Betreuung von Obdachlosen verbessern. Mahrer sprach weiter von einem „Obdachlosigkeitstourismus“, da viele Wohnungslose aus dem EU-Ausland stammen würden, für die die Stadt ein Auffangnetz schaffen solle. Zuletzt forderte Mahrer die Einrichtung einer telefonischen Sozialarbeiter*innen-Helpline.