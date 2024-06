Klagenfurter Dompfarrer feierte 60. Geburtstag

Allmaier erblickte am 20. Juni 1964 in Jenig im Gailtal das Licht der Welt. Sein Werdegang stand seit jeher im Zeichen Gottes. Seit 2010 ist der Dompfarrer in Klagenfurt und Leiter des Referats für Stadtpastoral. „Seit Jahren arbeiten wir Seite an Seite für die Bevölkerung. Wir waren gemeinsam schon bei unzähligen Veranstaltungen. Ich gratuliere Peter Allmaier ganz herzlich zum 60. Geburtstag und wünsche alles erdenklich Gute, viel Glück für die Zukunft und weiterhin viel Gesundheit“, so Bürgermeister Christian Scheider im Anschluss an den Dankesgottesdienst in der Domkirche. Als kleine Aufmerksamkeit überreichte das Stadtoberhaupt dem Jubilar ein Bild des Klagenfurter Doms.