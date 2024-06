19-Jährige stürzte aus fahrenden Auto

Am Freitagabend, 21. Juni, ereignete sich in Zell am See ein Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrzeuglenker und seine 19-jährige Freundin waren gemeinsam mit ihrem PKW unterwegs. Der Lenker wendete seinen PKW und wollte in Richtung Stadtzentrum Zell am See losfahren.

19-Jährige aus PKW geschleudert

Genau in diesem Moment öffnete seine Freundin die Türe hinter ihm, wollte aussteigen und wurde nach hinten aus dem PKW geschleudert. Sie blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen und wurde von ihrem Freund bzw. anwesenden Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettung versorgt. Die Frau wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und mittels Rettung ins Krankenhaus Zell am See verbracht. Ein mit dem Fahrzeuglenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2024 um 10:25 Uhr aktualisiert