Mehrere Verletzte: Schlägerei endete mit Festnahme

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 09:42 / ©5 Minuten

Am Abend des 21. Juni zeigte ein 49-jähriger Nordmazedonier bei der Polizeiinspektion Salzburg Hauptbahnhof eine gerade stattfindende Rauferei an. Beim Eintreffen am Vorfallsort durch die Polizisten konnte ein 41-jähriger indischer Staatsbürger angetroffen werden, dieser versuchte zu flüchten. Die Beamten konnten den Mann anhalten. Im Nahbereich konnte ein verletzter 44-jähriger Bulgare aufgefunden werden. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung den Mann ins Uniklinikum Salzburg.

Mann festgenommen

Erhebungen ergaben, dass der 41-jährige Inder den Bulgaren mit einem metallischen Gegenstand, unbestimmten Grades verletzt hat. Im Zuge der Auseinandersetzung habe sich der Bulgare ebenfalls verteidigt, wodurch der Inder ebenfalls verletzt wurde. Der Nordmazedonier kam dem Bulgaren zur Hilfe und erstattete anschließend Anzeige. Der Inder wurde festgenommen.