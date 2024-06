Zwei Alkounfälle forderten in Oberösterreich Verletzte

Mit seinem Firmen-LKW fuhr ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck am 21. Juni 2024 gegen 21 Uhr auf der Gemeindestraße am Irrsee. Im Bereich einer Kreuzung kam ihm ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck mit seinem Auto entgegen. Es kam zur Frontalkollision, bei dem der 28-Jährige, der keinen Sicherheitsgurt verwendete, Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Er wurde ins LKH Salzburg eingeliefert. Auch der 58-Jährige wurde leicht verletzt, verweigerte jedoch eine Versorgung im Krankenhaus. Die obligatorischen Alkotests ergaben ein positives Ergebnis beim 28-Jährigen. Er erzielte 2,94 Promille. Sein Führerschein ist nun weg.

Bezirk Freistadt: 20-Jähriger stürzte mit dem Auto ab

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Alkolenker kam es am 22. Juni 2024 gegen 2 Uhr im Gemeindegebiet von Waldburg. Ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr dabei mit seinem Auto auf der B38 Richtung Freistadt. Im Ortschaftsbereich von Unterschwandt kam er plötzlich rechts von der Fahrbahn ab und stürzte über eine Böschung. Der 20-Jährige versuchte anschließend mit dem Fahrzeug aus dem Graben zu kommen, scheiterte jedoch an der steilen Böschung. Zeugen verständigten via Notruf die Polizei. Ein Alkotest ergab 1,64 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wurde mit leichten Verletzungen in Krankenhaus Freistadt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2024 um 10:36 Uhr aktualisiert