Schlägerei in Tirol: Drei Frauen mittendrin

Beim Eintreffen der Kräfte hatte sich die Lage vor einem Lokal bereits beruhigt. Laut ersten Erkenntnissen kam es um circa 2 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Daran waren zwei männliche und drei weibliche Personen im Alter zwischen 25 und 40 Jahren (davon vier mit österreichischer Staatsbürgerschaft und eine Frau mit rumänischer Staatsangehörigkeit) beteiligt.

Zuerst wurde gestritten, dann zugeschlagen

Eine vorerst verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern eskalierte und führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der sich in der Folge auch die drei Frauen beteiligten. „Alle Tatverdächtigen wurden unbestimmten Grades verletzt und von Rettungskräften vor Ort ambulant versorgt“, heißt es heute seitens der Tiroler Polizei. Das Motiv für die Tat ist noch ungeklärt und Teil der weiteren Ermittlungen. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck werden erstattet.