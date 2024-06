Verstärkung für die Defensive: Verteidiger-Duo wechselt zum WAC

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 10:48 / ©WAC / Pessentheiner

Mit Innenverteidiger Nicolas Wimmer und Rechtsverteidiger Boris Matic gab der RZ Pellets WAC am Samstag gleich zwei neue Verpflichtungen bekannt. Wimmer: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten meine Mitspieler und die Mitarbeiter des Vereins kennenzulernen. Ich werde alles dafür tun, dass der WAC wieder dorthin kommt, wo er hingehört.“ Der ehemalige Spieler des Lokalrivalen SK Austria Klagenfurt unterschrieb einen Vertrag über vier Jahre. Ab der kommenden Saison wird er die Abwehr der Wölfe verstärken.

Neues Defensiv-Duo für das Wolfsrudel

Für die rechte Abwehrseite kommt Boris Matic zu den Wölfen. Der 19-jährige Serbe durchlief sämtliche Nachwuchsabteilungen beim FK Roter Stern Belgrad, wo er unter anderem auch zu vier Einsätzen in der UEFA Youth League kam. In der vergangenen Spielzeit war der 1,80 Meter große Außenverteidiger an den serbischen Zweitligisten Graficar Belgrad verliehen, wo er 34-mal zum Einsatz kam. Boris unterschreibt bei den Wölfen einen Vertrag über drei Jahre.