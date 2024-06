Große Fahndung: Alko-Lenker (20) flüchtet nach Unfall zu seiner Oma

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 11:09 / ©BMI

In der Kärntner Gemeinde Zell-Schaida kam ein 20-jähriger Autofahrer gegen 4 Uhr früh mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, polterte drei Meter über die Böschung und blieb zwischen einigen Bäumen hängen. Da er alkoholisiert war, flüchtete er in der Folge zu Fuß von der Unfallstelle. „Beim Eintreffen der Polizeistreife sicherten bereits die Freiwilligen Feuerwehren Zell-Pfarre und Zell-Freibach das Fahrzeug. Von dem 20-Jährigen fehlte jedoch jede Spur“, heißt es seitens der Beamten.

Große Fahndung

Da aufgrund der Unfallsituation davon ausgegangen werden, dass der Mann verletzt ist, wurde eine Sofortfahndung in die Wege geleitet. Sogar der Polizeihubschrauber stand im Einsatz. Gegen 7 Uhr früh gaben schließlich seine Familienangehörigen Entwarnung. Der junge Mann tauchte bei seiner Großmutter in der Gemeinde Bad Eisenkappel auf. Er ist von der Unfallstelle zu Fuß rund neun Kilometer (!) dorthin gelaufen. „Ein Alkotest ergab auch rund drei Stunden nach der Unfallalarmierung noch eine mittelgradige Alkoholisierung“, so die Beamten abschließend. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2024 um 11:17 Uhr aktualisiert