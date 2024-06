Motorradfahrer (53) bei Kollision mit Auto in Wien schwer verletzt

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 11:50 / ©ARA Flugrettung

Eine 38-Jährige PKW Fahrerin fuhr gestern auf der Kaiser-Ebersdorfer Straße stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Sellingergasse kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Motorradfahrer. Dabei wurde der 53-Jährige schwer verletzt und in weiterer Folge mit dem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung hat den Verkehrsunfall aufgenommen und die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2024 um 12:37 Uhr aktualisiert