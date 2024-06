Mittelfinger gezeigt: Mann hinderte Polizeiauto an der Weiterfahrt

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 11:58 / ©Adobe Stock/ Frank Gärtner

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag befanden sich Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau auf dem Weg zu einem Einsatz. Die Beamten meldeten sich zur Unterstützung eines anderen Funkwagens zu einem Einsatz hinzu. Die Einsatzfahrt fuhren sie mit eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn.

Mittelfinger gezeigt, Polizisten an Weiterfahrt gehindert

Im Bereich der Jägerstraße überquerten zwei Fußgänger gerade den Schutzweg, als die Beamten diese bei ihrer Einsatzfahrt passieren wollten. Einer der Fußgänger verließ zügig den Schutzweg um die Einsatzfahrt der Beamten nicht zu behindern, jedoch blieb der zweite Fußgänger in der Mitte des Schutzweges stehen, hob beide Hände und zeigte den Beamten den Mittelfinger. Der Mann ging am Schutzweg auf und ab, zeigte den Beamten immer wieder den Mittelfinger und schrie laut, sodass die Beamten ihre Fahrt nicht fortsetzen konnten.

Mann wollte Polizisten attackieren

Als die Beamten ausstiegen um den Mann anzusprechen, lief dieser davon. Der Mann, ein 32-Jähriger (Staatangehörigkeit ungeklärt) blieb im Bereich der Staudingergasse stehen, nahm sein mitgeführtes Skateboard in die Hand und holte in Richtung der Beamten aus und versuchte diese damit zu attackieren. Der 32-Jährige wurde in weiterer Folge wegen des Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 32-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.06.2024 um 12:11 Uhr aktualisiert