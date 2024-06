Kärntner Exportpreis: Diese Betriebe sind nominiert

Gala am 25. Juni

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 12:25 / ©WKK / Christian Winkler

„Die Exportwirtschaft […] ist ein wichtiger Faktor für die regionale Wertschöpfung. Der Wohlstand im Land wird maßgeblich durch den Export erwirtschaftet“, erklärt Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl. Darum werden mit dem Exportpreis der Wirtschaftskammer Kärnten und der Kärntner Raiffeisenbanken jährlich die herausragendsten Exportleistungen in vier Kategorien auszeichnet: Klein-, Mittel- und Großbetriebe sowie Dienstleistungsexporteure. Die Nominierten für 2024 wurden bereits durch eine Fachjury ermittelt, die Sieger werden bei der Exportgala am 25. Juni 2024 in der Wirtschaftskammer prämiert.