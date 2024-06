Villacher Juwelier holt sich Oscars der Schmuckbranche

Im Rahmen der glamourösen „Schmuckstars – Galanacht der Uhren und Juwelen“ im Kursalon Hübner in Wien wurden am Freitagabend die „Oscars“ der heimischen Uhren- und Schmuckbranche verliehen. Gleich zwei der begehrten Trophäen holte sich der Villacher Juwelier Schützlhoffer.

In zwei Kategorien ausgezeichnet

Das Vater-Sohn-Duo Gerald und Paul Schützlhoffer wurde sowohl in der Kategorie „Konzept des Jahres“ (hier ex aequo mit dem Saboteur-Store in Wien) als auch in der Kategorie „Juwelier des Jahres“ ausgezeichnet. „Einer der schönsten Anerkennungen zum 75-jährigen Jubiläum, das am 28. Juni in der Widmanngasse 42 im Rahmen von Vino Gusto gefeiert wird“, erklärt die Familie Schützlhoffer abschließend.