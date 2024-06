Grüne: Werner Kogler mit 94,5 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt

Veröffentlicht am 22. Juni 2024, 13:06 / ©BKA / Christopher Dunker

„Wir freuen uns sehr, dass Werner Kogler erneut bereit ist, die Verantwortung in der ersten Reihe zu übernehmen und mit den Grünen im kommenden Nationalrats-Wahlkampf für unser Klima, unsere Natur und eine wehrhafte Demokratie zu kämpfen. Werner hat mehrfach bewiesen, dass er die Ärmel hochkrempelt, dass er Kämpfer:innen wie Leonore und Alma den Rücken freihält und dass er mit dem Grünen Team großartige Erfolge herbringt“, freut sich Angela Stoychev, Bundesgeschäftsführerin der Grünen, über Koglers Wahl zum Spitzenkandidaten mit 94,5 %.

Kogler: „Freu mich darauf, weiterzuhackeln“

„Ich bedanke mich für euer Vertrauen und die Motivation, mit der ich für die Grüne Sache weiterkämpfen darf. Genau das werde ich tun, denn wir haben die vergangenen fünf Jahre bewiesen, dass es echten und ehrlichen Klimaschutz nur mit uns Grünen gibt. Ganz im Motto des heutigen Tages, ‚Klimaschutz: Machen wir!‘ freue ich mich darauf weiterzuhackeln. Wir haben eine Welt zu gewinnen“, sagt Kogler zu seiner Wiederwahl als Spitzenkandidat.

Grüne Meilensteine im Naturschutz

„Die Grünen sind die einzigen, die sich beharrlich für unsere Natur einsetzen. Die Grünen Meilensteine dieser Regierungsperiode wie das EU-Renaturierungsgesetz, das Klimaticket oder das Pfandsystem zeigen unseren Kampfgeist. Gleichzeitig gibt es noch genug zu tun. Das letzte, was wir uns leisten können, ist das Zubetonieren einer lebenswerten Zukunft auf diesem Planeten. Wir werden weiter als Grünes Team für Naturschutz und Bodenschutz arbeiten, an der Unabhängigkeit zum russischen Gas und für eine starke, lebendige Demokratie“, so Kogler abschließend.