Stadt sponserte KAC-Fanclubs heute Tagesfahrt nach Lignano

„Als Bürgermeister bin ich schon jahrzehntelang verbunden mit den Fanclubs des KAC. Klagenfurt hat unbestritten die besten Fans und diese tragen maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft bei“, so Stadtchef Christian Scheider (Team Kärnten). Für die tatkräftige Unterstützung des KAC erhielten die drei Traditionsfanclubs „Stiege 19“, „Vikings“ und „Red White Dragons“ deshalb im Frühjahr eine Tagesfahrt nach Lignano von der Stadt Klagenfurt.

Heute ging die Reise los

Scheider: „Die Stadt unterstützt jährlich diverse Auswärtsfahrten. Dieses Jahr hat man den Ausflug in die Partnerstadt Lignano unterstützt.“ Am heutigen Samstag ging es für die Fans der Rotjacken in die italienische Partnerstadt. Nach einer offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Christian Scheider, Lignanos Bürgermeisterin Laura Giorgi und Tourismusstadtrat Massimo Brini erfolgte eine Einladung zum Frühstücksbuffet bei tollem Ambiente direkt am Meer. Anschließend können die Fanclubs den Tag nach ihren eigenen Wünschen verbringen, bevor es abends wieder zurück nach Klagenfurt geht.