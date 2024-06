Starkregen-Front kommt auf Kärnten zu

Zwischen 25 und 28 Grad zeigen die Thermometer momentan in Kärnten an. In den kommenden Stunden soll sich das aber rapide ändern. „In der noch labilen Luftmasse können sich ab dem Nachmittag lokal nämlich kräftige Gewitter entwickeln“, prognostizieren die Meteorologen von GeoSphere Austria.

Windböen, Hagel und Starkregen

Zunächst sollen sich über den Bergen größere Quellwolken bilden, welche in weiterer Folge in kräftigen Regenschauern und Gewittern münden. Später am Tag sollen gewittrige Regenschauer auch das Klagenfurter Becken erreichen, so die Experten. Hauptproblem sei der erwartete Starkregen. Punktuell könne es sogar zu Überschwemmungen kommen. Aber auch kleinerer Hagel und Sturmböen können nicht ganz ausgeschlossen werden.